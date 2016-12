pub

As primeiras imagens do Calendário Pirelli para 2017 foram divulgadas. Fotografado por Peter Lindbergh, esta 44ª edição presta homenagem ao amor que o fotógrafo tem pelo cinema cujo cast conta com nomes como Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright e Zhang Ziyi. Para além destas actrizes o calendário conta também com a presença de Anastasia Ignatova, uma professora de Teoria Política da Moscow State University.





"Eu queria mostrar as mulheres de um modo diferente: actrizes que sempre tiveram um papel importante na minha vida, tentei aproximar-me delas o mais possível através das minhas fotografias. Como artista, achei que tinha a responsabilidade de libertar as mulheres da ideia da eterna juventude e perfeição", explicou o fotógrafo.





As fotos foram feitas entre Maio e Junho em cinco locais: Berlin, Los Angeles, Nova Iorque, Londres e a praia francesa Le Touquet.