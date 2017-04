pub

Londres celebrou ontem o melhor que se tem feito na música no último ano. O evento realizou-se na O2 Arena e contou com a atuação de vários artistas: Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Bruno Mars, entre muitos outros.





A atuação de Katy Perry foi considerada a mais politizada, tendo em conta que em palco surgiram esqueletos gigantes a imitarem o Presidente norte-americano Donald Trump e a Primeira-ministra britânica Theresa May.





O grande vencedor da noite foi David Bowie, que acabou por ter direito a dois prémios póstumos. O álbum do cantor B

lackstar foi o Álbum Britânico do Ano e ele também ganhou na categoria de Melhor Cantor Britânico do Ano. Foi o filho de Bowie, o cineasta Duncan Jones, quem recebeu o prémio principal de Álbum do Ano, em nome do pai.



De destacar também a homenagem feita ao cantor britânico George Michael por parte de Chris Martin. Seguiu-se a apresentação da recém-lançada Something Just Like This, parceria entre Coldplay e os Chainsmokers.



Inicialmente, Michael Bublé tinha sido o escolhido para a apresentação do evento, mas o cantor viu-se obrigado a recusar depois de ter anunciado que o filho estava a fazer tratamentos para o cancro. Os anfitriões da noite acabaram por ser Dermot O'Leary e Emma Willis.



LISTA COMPLETA DE VENCEDORES





- Artista Britânico Masculino: David Bowie



- Artista Britânica Feminina: Emeli Sandé



- Grupo Britânico: The 1975



- Artista Revelação Britânico: Rag’n’Bone Man



- Sucesso Global Britânico: Adele



- Single Britânico: Little Mix – "Shout Out To My Ex"



- Álbum Britânico: David Bowie – "Blackstar"



- Artista Masculino Internacional: Drake



- Artista Feminina Internacional: Beyoncé



- Grupo ou Dupla Internacional: A Tribe Called Quest



- Vídeo Britânico: One Direction – "History"



- Prémio Escolha dos Críticos: Rag’n’Bone Man



- Ícone Britânico: Robbie Williams







Por Ângela Mata