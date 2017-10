Ainda em julho tinham estado juntas, durante a visita oficial do Presidente americano a Paris, e agora Brigitte Macron e Melania Trump voltam a encontrar-se. A primeira-dama americana organizou um almoço para todos os cônjuges dos líderes que participavam na Assembleia Geral das Nações Unidas e Brigitte Macron também esteve presente.

O almoço aconteceu no dia 20 de setembro, num dos edifícios da ONU, em Manhattan. Melania aproveitou para alertar, mais uma vez, sobre a importância da proteção das crianças: "Devemos transmitir às crianças valores de empatia e comunicação, que trarão bondade, integridade e liderança. Tudo isso pode ser ensinado através de exemplos."

Brigitte Macron assistiu ao discurso do Presidente francês, no Grande Salão da Assembleia Geral da ONU, e aproveitou a visita a Nova Iorque para visitar também o World Trade Center e prestar homenagem no memorial do 11 de setembro.