Desde que Emmanuel Macron foi eleito Presidente pelos franceses, em maio, que Brigitte Macron tem subido pontos como referência de estilo e até comparada – pelos tons de pele e cabelo e pelo corpo – a Jane Fonda. Por ocasião do G20, a cimeira dos 20 países mais industrializados do mundo que decorre em Hamburgo, na Alemanha, a ex-professora realizou uma visita por Paris com a primeira-dama americana, Melania Trump, cujas escolhas de estilo dão igualmente que falar – embora por razões diferentes.





Segundo o canal francês BFMTV, a agenda dos Macrons e dos Trump inclui uma visita pelos locais mais emblemáticos da histórica Paris. Esta manhã, Melania Trump visitou crianças no hospital Necker. Pelas 15h30, no Hôtel des Invalides, Emmanuel Macron e Donald Trump reuniram-se para homenagear o centenário da intervenção das forças norte-americanas em França, na I Guerra Mundial. Está ainda prevista a visita das duas primeiras-damas a Montmartre, à catedral de Notre-Dame, um passeio pelo Sena, uma ida ao Museu D’Orsay e um jantar conjunto no restaurante Jules Verne, junto à Torre Eiffel.