Tem sido o divórcio que mais tinta tem feito correr em todos os meios de comunicação do mundo inteiro. Os rumores em torno dos motivos da separação, possíveis terceiras pessoas na relação, a custódia dos filhos ou as declarações dos dois atores têm dado muito que falar, com especial destaque para a entrevista de Brad Pitt à edição norte-americana da revista GQ ou de Angelina Jolie ao último número da Vanity Fair.

Agora, fala-se que os papéis do divórcio poderão estar em stand by e aumentam as esperanças de que a família perfeita de Hollywood possa estar novamente a florescer. De acordo com a publicação norte-americana US Weekly, uma fonte fiável terá revelado: "O divórcio está parado. Eles não têm feito nada para avançar com os papéis nos últimos meses e não me parece que o vão fazer agora."

Até agora, nada é oficial, nem nada foi confirmado, no entanto, outras fontes têm vindo a referir que Angelina Jolie estará disposta a uma reconciliação.