pub

Beyoncé encontra-se na reta final da gravidez de gémeos e, por essa razão, organizou uma festa privada entre amigos e familiares. Em vez do habitual ‘Babyshower’, a cantora deu-lhe o nome de ‘Carter Push Party’.

A festa decorreu no passado fim-de-semana e foi a própria cantora que divulgou algumas imagens na sua conta de Instagram. A julgar pelas fotografias, parece que a temática da festa foi africana.

Se nos tradicionais Babyshowers é suposto celebrar-se a aproximação da chegada do bebé com uma festa entre amigas, numa ‘Push Party’, pelos vistos, a ideia é celebrar a gravidez no geral, com uma festa entre toda a família, incluindo homens.

Não é oficial a data prevista para o nascimento dos gémeos, mas os meios internacionais apontam que deverá ser em julho.

Na fotogaleria acima recorde o estilo de Beyoncé durante toda a gravidez!





A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 21, 2017 at 3:35pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 21, 2017 at 3:35pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 21, 2017 at 3:35pm PDT

Ângela Mata