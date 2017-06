Já nasceram os gémeos de Beyoncé e quem deu a notícia foi o pai da cantora, Mathew Knowles, que postou no Twitter uma imagem alusiva ao momento de felicidade. Os fãs da artista ainda aguardam um anúncio oficial que revele os nomes e o sexo dos gémeos.



Não há muito tempo, a cantora organizou uma festa privada entre amigos e familiares. Em vez do habitual Babyshower, a cantora deu-lhe o nome de Carter Push Party. Foi a própria cantora que divulgou algumas imagens na sua conta de Instagram.

Se nos tradicionais Babyshowers é suposto celebrar-se a aproximação da chegada do bebé com uma festa entre amigas, numa Push Party, pelos vistos, a ideia é celebrar a gravidez no geral, com uma festa entre toda a família, incluindo homens.

Ângela Mata