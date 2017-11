O ator Ben Affleck anunciou que irá doar a organizações não-governamentais todos os lucros que receber dos filmes que já protagonizou e foram produzidos por Harvey Weinstein e pela produtora Miramax.

O anúncio foi feito numa entrevista à Fox 5, quando lhe perguntaram sobre a decisão do realizador Kevin Smith, que optou por doar os lucros futuros dos filmes onde trabalhou com Weinstein a instituições de solidariedade. "Decidi fazer o mesmo", respondeu Affleck.

As instituições beneficiadas serão a RAINN, uma rede de apoio a vítimas de violação, abuso e incesto, e a Film Independent, organização sem fins lucrativos que difunde o cinema independente.

Logo após as alegações contra Weinstein tomarem grandes proporções, Ben Affleck foi confrontado com algumas acusações, nomeadamente, a da atriz Hilarie Burton, que o acusou de a ter apalpado em 2003, no programa TRL da MTV. O ator usou o Twitter para se desculpar: "Eu agi de maneira imprópria com a sr.ª Burton e sinceramente quero pedir desculpas."

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) 11 de outubro de 2017

Affleck também condenou o comportamento de Weinstein no Twitter, mas a publicação foi severamente criticada por Rose McGowan, uma das alegadas vítimas do produtor, que declarou que Ben Affleck sabia do comportamento de Harvey.