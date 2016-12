Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo esperam 1.º filho.

A notícia surge na revista espanhola HOLA! e, apesar de não ter sido confirmada oficialmente, também não foi desmentida.A jornalista italiana, casada com o filho de Carolina do Mónaco, estará já com seis meses de gravidez.Percorra a galeria e relembre os melhores momentos do casal, e recorde ainda o casamento de Pierre Casiragui e Beatrice Borromeo