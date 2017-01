Karlie Kloss | O anjo leva esta forma de exercício muito a sério, é viciada no Ballet, que ajuda a sua destreza física.

Candice Swanepoel | Sempre contou que queria ser bailarina, mas optou pela carreira de modelo. No entanto, aliou o Ballet à profissão.

Exige disciplina, trabalho e muita dedicação. Só assim se obtém os resultados pretendidos. O Ballet requer uma concentração e uma capacidade física exigente.



Normalmente, não é um estilo de dança fácil. Por detrás de cada movimento suave, escondem-se horas de treino e esforço equiparadas às de qualquer atleta de alto rendimento. A nível físico aumenta a flexibilidade, a oxigenação muscular, melhora a coordenação motora e aumenta o controlo corporal. Mas, o maior benefício deste estilo de dança é a nível psicológico. Permite uma desconexação do mundo devido à absorsão pela música. Este é, provavelmente, o método de tonificação mais completo.



Desde Alessandra Ambrosio a Karlie Kloss, em Hollywood são cada vez mais as celebridades que vestem o maillot e andam em pontas, onde transformam as suas sessões aborrecidas de cardio por pliés e arabesques. Já sabe, experimente em 2017.