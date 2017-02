Daisy Ridley, em Roland Mouret com sapatos Jimmy Choo e joias Cartier

Nicole Kidman, em Armani Privé com joias Harry Winston

Meryl Streep, em Givenchy com sapatos Jimmy Choo

Amy Adams, em Tom Ford com joias David Webb

pub

Academia Britânica de Cinema e Televisão,





- Melhor filme: "La La Land: Melodia do Amor"



- Melhor realizador: Damien Chazelle, "La La Land: Melodia do Amor"



- Melhor ator principal: Casey Affleck, "Manchester By the Sea"



- Melhor atriz principal: Emma Stone, "La La Land: Melodia do Amor"



- Melhor ator secundário: Dev Patel, "Lion - a Longa Estrada para Casa"



- Melhor atriz secundária: Viola Davis, "Fences"



- Melhor intérprete revelação: Tom Holland



- Melhor argumento original: "Manchester By the Sea"



- Melhor argumento adaptado: "Lion -- a Longa Estrada para Casa"



- Melhor filme britânico: "Eu, Daniel Blake"



- Melhor documentário: "13Th"



- Melhor curta-metragem britânica: "Home"



- Melhor filme de animação: "Kubo e as cordas mágicas"



- Melhor curta-metragem de animação: "A Love Story"



- Melhor filme estrangeiro: "O Filho de Saul" (Hungria)



- Melhor estreia de diretor, guionista e produtor britânico: "Sob as Sombras", de Babak Anvari



- Melhor música original: "La La Land: Melodia do Amor"



- Melhor som: "O Primeiro Encontro"



- Melhor fotografia: "La La Land: Melodia do Amor"



- Melhor guarda-roupa: "Jackie"



- Melhores efeitos especiais: "O Livro da Selva"



- Melhor maquilhagem: "Florence Foster Jenkins"



- Melhor montagem: "O Herói de Hacksaw Ridge"



- Melhor produção: "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los"



- BAFTA honorário: Mel Brooks



- BAFTA de maior contribuição para o cinema britânico: Curzon



La La Land venceu cinco dos nove Bafta para que estava nomeado, incluindo na categoria de Melhor Filme. Veja aqui a lista completa de vencedores:

Este fim-de-semana decorreu mais uma edição dos Bafta, os prémios daconsiderados os Óscares do Reino Unido. A cerimónia teve lugar no Royal Albert Hall, em Londres, e contou com a presença dos Duques de Cambridge.