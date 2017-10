A notícia é avançada pela Vanity Fair espanhola e faz-se acompanhar de fotografias de Irina Shayk e Lea de Seine, com apenas cinco meses, filha da modelo russa e do ator Bradley Cooper. Irina parece bem-disposta num vestido em tons de preto e verde, ao mesmo tempo que carrega a filha Lea ao peito num sling. Ao longo da gravidez foram raras as vezes em que Irina mostrou a barriga (optava antes por usar roupas largas) e desde o nascimento da primeira filha do casal que são igualmente escassas as vezes que optam por expor publicamente Lea de Seine.

Namorados, Irina e Bradley viajaram recentemente até ao Taiti com familiares e amigos, como Anderson Cooper, Andy Cohen e Allison Williams.

Assim é Lea de Seine, a filha de Irina Shayk e Bradley Cooper