Este fim-de-semana a gala LACMA Art + Film juntou em Los Angeles alguns dos nomes mais conhecidos do mundo da moda.



O evento do Museu LACMA (Museu de Arte de Los Angeles) contou com a organização de Eva Chow e foi apoiado pela Gucci - razão pela qual a grande maioria dos convidados optou por looks integrais ou peças-chave da marca.



