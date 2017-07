Depois de terem sido pais, apenas há um mês, o ator e a mulher Amal foram vistos a entrar com os filhos gémeos para um jato privado. O destino das férias? Itália. O ator, de 56 anos, tem uma propriedade desde 2002 em Laglio, no norte do país, onde passa boa parte do ano. De relembrar que desde o nascimento dos gémeos, Ella e Alexander, a 6 de junho, no mesmo hospital onde nasceu o príncipe George e a princesa Charlotte, o casal ainda não tinha sido fotografado com os filhos.



Veja as primeiras imagens dos gémeos aqui.



Fotografia: Getty Images