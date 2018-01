Numa altura de desafios para Hollywood, entre os escândalos de assédio sexual e a luta pela igualdade na indústria, a gala foi pela primeira vez apresentada por uma mulher, a atriz Kristen Bell, e todos os prémios foram entregues também por mulheres. A cerimónia ficou ainda marcada pelo discurso de Marisa Tomei e Rosanna Arquette, que agradeceram a quem quebrou o silêncio e falaram sobre as suas experiências com Harvey Weinstein.

Na categoria de televisão, a noite trouxe várias surpresas, com a série This is Us a sagrar-se vencedora, arrecadando os prémios nas categorias de Melhor Elenco e Melhor Ator Principal (Sterling K. Brown), contra a favorita The Handmaid’s Tale. Big Little Lies também voltou a brilhar na categoria de televisão, com Nicole Kidman e Alexander Skaarsgard a receberam prémios de representação nas respetivas categorias.





Na passadeira vermelha, e depois dos vestidos pretos que marcaram os Golden Globes, nos prémios SAG, o brilho e a cor dominaram. Veja os looks favoritos da Máxima na fotogaleria em cima, com destaque para Margot Robbie em Miu Miu, Saiorse Ronan em Louis Vuitton e Millie Bobby Brown, num vestido Calvin Klein e ténis Converse.

A lista completa de vencedores:





CINEMA

Melhor Ator: Gary Oldman, em A hora mais negra

Melhor Atriz: Frances McDormand, em Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell, em Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney, em I, Tonya

Melhor Elenco: Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Elenco de Duplos: Mulher Maravilha





TELEVISÃO

Melhor Ator: Alexander Skarsgard, em Big Little Lies

Melhor Atriz: Nicole Kidman, em Big Little Lies

Melhor Ator (Drama): Sterling K. Brown, em This Is Us

Melhor Atriz (Drama): Claire Foy, em The Crown

Melhor Ator (Comédia): William H. Macy, em Shameless

Melhor Atriz (Comédia): Julia Louis-Dreyfus, em Veep

Melhor Elenco (Drama): This Is Us

Melhor Elenco (Comédia): Veep