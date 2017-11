Quem não se lembra de Charlize Theron completamente irreconhecível em Monster ou de Mathew Mcconaughey com menos 21 kg em The Dallas Buyers Club? As transformações que os atores sofrem para determinados papéis vão muito além da maquilhagem ou de mudanças de guarda-roupa e implicam, em certos casos, grandes mudanças no seu estilo de vida.

Este outono, e com a corrida para os Óscares a aproximar-se, são muitas as celebridades que vemos com visuais completamente diferentes. Saiba quais são, na galeria em cima.