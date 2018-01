Assédio sexual, desigualdades salariais, movimentos de revolta – Hollywood está virado do avesso. O estudo A Study of Hollywood Movie Stars, publicado em 2014 pelo Journal of Management Inquiry entitled Age, Gender, and Compensation concluiu que o pagamento a atrizes em filmes aumenta até chegarem aos 34 anos, depois decresce rapidamente (assim como o número de papéis conseguidos, a certa idade) Para os homens, o auge do valor pago é atingido aos 51 e, depois dessa idade, não se verificam descidas abruptas nos salários.

O último caso desta disparidade salarial prende-se com dois atores bem conhecido do grande ecrã. Depois de terem vindo a público as acusações de assédio sexual contra o ator Kevin Spacey, que no ano passado era um dos atores no elenco do policial Todo o Dinheiro do Mundo (All the Money in the World, 2017), o realizador Ridley Scott procurou uma solução de substituição. Porém, o filme já estava feito. Os elementos do filme, entre os quais a atriz Michelle Williams, Mark Whalberg ou Romain Duris concordaram em regravar as cenas do filme que Spacey surgia por um valor baixíssimo dados os motivos da recriação das cenas.