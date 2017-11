As maiores conspirações de sempre

John F. Kennedy | Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro norte-americano que esteve exilado na União Soviética antes de voltar para a América, foi acusado do assassinato de Kennedy, mas foi morto por Jack Ruby antes que pudesse ser julgado. Muitos acreditam que Oswald foi apenas um bode expiatório. Uns acham que Oswald matou Kennedy, mas não agiu sozinho. Outros têm a convicção de que foi obra do FBI, ou do KGB, e outros ainda creem que a máfia esteve envolvida no caso.