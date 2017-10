Durante a Semana da Moda de Nova Iorque, têm sido muitas as celebridades a levar as filhas (ou nalguns casos as mães) para as acompanhar nos vários desfiles e festas. Foi o caso de Catherine Zeta-Jones, que foi com o marido Michael Douglas e a filha de 14 anos, Carys.

Já Cindy Crawford posou com a sua filha de 15 anos, Kaia Gerber, a jovem modelo que já desfilou para a Calvin Klein e a Marc Jacobs e está rapidamente a tornar-se uma das mais requisitadas da indústria. Já a modelo Coco Rocha teve a sua pequena Ioni, de dois anos, a aplaudi-la enquanto desfilava para a Christian Siriano. A modelo americana Taylor chegou ao desfile da Marc Jacobs com a sua filha Ciel, de oito anos.