Mostrou-nos que uma simples camisa branca pode ser usada de inúmeras formas, ensinou-nos a tirar partido da silhueta feminina com peças de corte direito e agora revela-nos que o look monocromático pode ser tudo menos aborrecido. Victoria Beckham, ex-Spice Girls e designer de moda, trabalha desde 2008 na sua marca em nome próprio, da qual continua a ser diretora criativa.

Agora que a nova temporada está a começar, Beckham inclui-se na lista de mulheres que melhor antecipam as tendências. Já o tínhamos testemunhado no verão: as conjugações complicadas de padrões, quase hipnóticas, ficaram para trás, é hora de respirar o ar renovado da nova estação e apostar em conjuntos monocromáticos. Foi isso que Victoria Beckham fez ao optar por dois conjuntos, um em rosa claro e outro em azul celeste: o primeiro, a sair de casa para um dia de trabalho, o segundo, para assistir ao torneio de ténis US Open.

(Re) veja os melhores looks de Victoria Beckham, em cima.





Victoria Beckham: 10 formas de usar uma camisa branca