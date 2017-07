Emma Stone denunciou, esta semana, como vários dos seus colegas de elenco masculinos tiveram de aceitar um corte salarial para que ela pudesse cobrar o mesmo. A confidência foi feita durante a apresentação do seu mais recente trabalho – o filme Battle of Sexes – e quis reforçar a luta contra a desigualdade de género em Hollywood.

"O problema da igualdade salarial faz muito sentido para mim. No melhor dos casos, neste momento, estamos a ganhar 80 centavos por dólar. É um sistema difícil porque depende do tipo de filmes que fazes, da relevância do papel, de quanto cobram as bilheteiras. E muito disso muda ao longo da tua carreira, daí que me refira principalmente às mulheres, em geral, que estão a ganhar quatro quintos (em relação aos homens)", revelou a atriz à publicação Out. Desta vez, e neste novo filme em específico, Emma Stone parece ter conseguido alcançar algo diferente: "Até este momento da minha carreira, foi necessário que os meus coprotagonistas homens aceitassem um corte no seu salário para que eu pudesse estar em igualdade com eles. Isso é algo que fazem por mim, porque sentem que é o correto e justo."

Ainda recentemente a questão da disparidade salarial em Hollywood tinha sido levantada quando veio a público que a atriz de Mulher-Maravilha, Gal Gadot, recebeu um salário 46 vezes menor do que o de Henry Cavill no filme O Homem de Aço. Uma das estrelas da série Shameless, Emmy Rossum, também não aceitou a renovação do seu contrato para a oitava temporada da série enquanto o canal não renegociasse o seu salário e o deixasse equivalente ao do seu coprotagonista, William H. Macy.

São muitos os casos no cinema, especialmente nos Estados Unidos, em que a discrepância entre homens e mulheres é bem notória. Na fotogaleria acima, mostramos alguns exemplos.