pub

Finalmente, a primeira antestreia do filme A Bela e o Monstro! As atenções estão, a partir de agora e até 16 de março, viradas para a atriz Emma Watson e para as suas escolhas.



Para esta estreia em Londres, Emma Watson surgiu com um vestido sem ombros e com capa de Emilia Wickstead. A atriz inglesa, de 26 anos, tem partilhado na sua nova conta de Instagram (@ThePressTour) todos os looks que tem usado nos eventos de promoção do filme e relativamente a este look em específico referiu que terá sido criado no atelier de Londres da estilista, por uma equipa totalmente feminina.



Aproveite e participe também no Passatempo do filme que estamos a fazer!