Angelina Jolie voltou a surgir em público ao lado dos filhos na estreia do seu mais recente trabalho por detrás das câmaras, First They Killed My Father , no Camboja.A atriz fez questão de levar os seus seis filhos Maddox, de 15 anos, Pax de 13, Zahara de 11, Shiloh de 10 e os gémeos Knox e Vivienne, de oito. De recordar que Maddox é natural do Camboja, daí a afinidade e o interesse de Angelina Jolie em contar uma parte da história daquele país, através do filme. A atriz referiu, durante a conferência de imprensa, que espera que o seu novo filme sobre a época dos Khmer vermelhos no Camboja ajude a educar o mundo sobre a brutalidade deste regime durante os anos 70. Saiba mais aqui sobre este novo filme.