Angelina Jolie em Londres com os filhos

Angelina Jolie passou por Londres recentemente e voltou a surgir em público acompanhada dos filhos. A atriz de 41 anos levou os gémeos Vivienne e Knox, de oito anos, e Shiloh, de 10, a uma das livrarias Waterstone's da capital britânica.



Jolie reaparece assim, depois da entrevista que deu à BBC no Cambodja, na qual falou pela primeira vez sobre o divórcio de Brad Pitt. 'Nós estaremos mais fortes quando sairmos disto tudo, por que é nisso que estamos focados', revelou na altura a atriz ao canal britânico.



Angelina Jolie esteve em Londres, enquanto embaixadora das Nações Unidas, para assistir ao 5º aniversário da Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI), que ela própria ajudou a criar em 2012. Para esta saída em família, a atriz não fugiu muito do seu habitual look, optando por um trench coat Bottega Veneta e uns sapatos em tom nude.