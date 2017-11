A entrega de prémios decorreu este fim de semana no Microsoft Theater, em Los Angeles. Selena Gomez foi quem mais chamou à atenção não só pela sua súbita mudança de visual mas também pelo suposto playback que fez durante a atuação em palco.

O evento ficou também marcado pela celebração dos 25 anos do filme The Bodyguard, protagonizado por Whitney Houston e com o já icónico I Will Always Love You como banda sonora. Christina Aguilera brilhou com um medley em homenagem a Houston, interpretando temas como I Have Nothing e I’m Every Woman.

Pink surgiu suspensa por cabos na fachada do hotel JW Marriott, cantando ao mesmo tempo o seu último single Beautiful Trauma.

LISTA COMPLETA DE VENCEDORES:

ARTIST OF THE YEAR: Bruno Mars

NEW ARTIST OF THE YEAR: Niall Horan

COLLABORATION OF THE YEAR: Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, "Despacito"

TOUR OF THE YEAR: Coldplay

VIDEO OF THE YEAR: Bruno Mars, "That’s What I Like"

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK: Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK: Lady Gaga

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK: Imagine Dragons

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK: Bruno Mars, 24K Magic

FAVORITE SONG – POP/ROCK: Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, "Despacito"

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY: Keith Urban

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY: Carrie Underwood

FAVORITE DUO OR GROUP – COUNTRY: Little Big Town

FAVORITE ALBUM – COUNTRY: Keith Urban, Ripcord

FAVORITE SONG – COUNTRY: Keith Urban, "Blue Ain’t Your Color"

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP: Drake

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP: Kendrick Lamar, DAMN.

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP: DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, "I’m The One"

FAVORITE MALE ARTIST- SOUL/R&B: Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST - SOUL/R&B: Beyonce

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B: Bruno Mars, 24K Magic

FAVORITE SONG – SOUL/R&B: Bruno Mars, "That’s What I Like"

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK: Linkin Park

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY: Shawn Mendes

FAVORITE ARTIST – LATIN: Shakira

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL: Lauren Daigle

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM): The Chainsmokers

TOP SOUNDTRACK: Moana