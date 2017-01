pub

edição libanesa do jornal

A mesma publicação avança que o casal se submeteu a tratamentos de fertilidade no ano passado.

A suspeita de gravidez de Amal Clooney tem sido tema de conversa nas últimas semanas. Na passada segunda-feira, Amal surgiu ao lado de George Clooney na apresentação da mais recente produção da NetflixThe White Helmets, que teve lugar no hotel Bulgari, em Londres.As imagens divulgadas de Amal com um vestido Dolce&Gabbana fazem aumentar as suspeitas de que de facto esteja grávida. Foi aDaily Star, citando 'fontes próximas da família', que avançou com a notícia de que Amal estaria grávida de gémeos.Ainda assim, nem a advogada, nem o ator deram qualquer tipo de esclarecimento quanto a este assunto.