Tiras de porco com molho barbecue, cenouras, milho e ervilhas cozinhados ao vapor, acompanhado de cuscuz mediterrânico com quinoa.

Carne de cordeiro com alho e ervas frescas, cenouras e pepinos com queijo ralado orgânico, e macarrão integral rico em fibras.

Almôndegas no forno com feijão branco em molho de tomate e manjericão, acompanhado de legumes e verduras crus com queijo ralado orgânico, com arroz integral ou branco.