Segundo fontes do New York Post, Alicia Vikander e Michael Fassbender casaram-se este fim de semana numa ilha privada em Ibiza. Os atores chegaram à ilha no dia 10 de outubro e foram recebendo familiares e amigos até ao fim de semana. Na passada sexta-feira organizaram um jantar no restaurante de marisco Yemanja, que pode ter sido uma despedida de solteiros ou o jantar de ensaio antes do casamento.





O casal de atores, que estão juntos desde 2014, foi fotografado na ilha enquanto se divertia entre amigos e família, mas até agora não foram partilhadas fotografias da cerimónia de casamento. Vikander e Fassbender são um dos casais mais privados de Hollywood e por essa razão apenas informaram os convidados de que deveriam voar para Ibiza na data determinada. Os restantes detalhes, como o hotel onde ficariam hospedados e os restaurantes onde ir, foram revelados aos poucos com receio de que a informação fosse partilhada.