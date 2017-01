pub

Conhecemo-la por Bimba Bosé, mas o seu verdadeiro nome é Eleanora Salvatore. Nasceu numa família de nomes conhecidos – neta do toureiro Luis Miguel Gonzalez e da atriz Lucia Bosé e também é sobrinha do cantor Miguel Bosé, com quem até cantou nos Grammy Latinos de 2007- e para os leitores da Hola! o seu nome é com certeza familiar.





A artista espanhola trabalhou como modelo, criadora, cantora e DJ. Teve duas filhas – Dora e June - do casamento com o realizador e músico Diego Postigo. Lutava contra um cancro da mama há cerca de dois anos e chegou a ser submetida a uma mastectomia em 2014. Nos últimos dois anos não deixou de aparecer em público e a comunicação social foi destacando a forma como a artista lutou contra a doença.