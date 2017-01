Livre de especulações sobre as suas relações com homens, Carolina continua a alimentar rumores sobre a sua má relação com algumas mulheres. Mais propriamente com a sua irmã Stephanie que passou de uma paixão desatinada pelos artistas de circo e guarda-costas para um amor sem limites pelos animais (dos circos e não só). A isto acresce que Stephanie se obstina em aparecer vestida nas cerimónias oficiais como se tivesse regressado de ir passear o cão, nem lhe falta o casaquinho a tapar aquela roupinha de trazer por casa. Em resumo, Carolina levou a vida que quis porque se considera aristocrata, já Stephanie levou também a vida que quis, mas acontece que Stephanie sempre quis ser como o povo. E assim as duas irmãs e respetivas famílias parecem provenientes de mundos opostos nas raras fotografias em que têm de aparecer juntas. Contudo, o verdadeiro espinho na vida de Carolina não é a sua irmã Stephanie, que nunca pretendeu disputar-lhe o lugar de primeira-dama do Mónaco e cujos filhos parecem relegados para uma discreta segunda fila nas fotos e nos negócios dos Grimaldi. A mulher que alterou a vida de Carolina veio da África do Sul e chama-se Charlene. A nadadora olímpica sul-africana não só acabou a casar com Alberto como teve dois filhos com ele (por enquanto). Isto numa fase em que Carolina já via o seu filho Andrea a suceder a Alberto. Rezam as crónicas mundanas que Alberto se vê em apuros para conseguir que as duas pouco se cruzem em público e que nos momentos em que tal tem mesmo de acontecer mantenham as aparências. No caso de Carolina isso é fácil, o que não quer dizer que se comporte com lealdade: basta-lhe aparecer como fez no batizado dos gémeos de Charlene e Alberto, onde, em vez de optar por umdiscreto que deixasse a mãe dos bebés brilhar, apareceu com um fantástico chapéu de abas largas sob o qual o seu perfil lembrava o da desaparecida Grace. Quanto a Charlene, aquele ar de constante nevralgia não se sabe se se deve à irritação com a cunhada ou com o marido. Ou talvez com ambos. Aceitam-se apostas sobre o dia em que deixará de passear aquele olhar triste e mortiço pelo Mónaco.