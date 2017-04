pub

Chegou hoje às bancas a edição de março da revista Vanity Fair, e Emma Watson é a protagonista da capa. A ilustrar o artigo está uma série de dez fotografias, captadas por Tim Walker, mas uma delas está a provocar polémica e a ser alvo de críticas por parte da comunidade feminista, com a qual a própria Emma Watson se identifica, e pela qual tem lutado, ao longo da carreira. A fotografia em questão mostra Watson sem soutien, revelando parte do peito. Destacada pelo londrino The Sun com a chamada de capa Beauty & The Breast, numa clara alusão à escolha estética da fotografia, Watson tem sido apontada como falsa feminista, com duras críticas.





Por outro lado, há pessoas com uma perspetiva mais clara e mais justa sobre o assunto, que condena o tipo de críticas de que Watson tem sido alvo, defendendo a sua liberdade de escolha e igualdade de direitos. "You're joking aren't you? A young woman and prominent feminist embracing her sexuality and body and you demonise her?" (Estão a brincar, não estão? Uma mulher jovem e proeminente feminista a abraçar a sua sexualidade e o seu corpo e vocês atacam-na?), pode ler-se no Twitter. Ou, de forma mais satírica, " You can be a feminist and also own breasts. Bizarre thought, I know "(Podes ser uma feminista e ter seios ao mesmo tempo. Pensamento bizarro, eu sei).





A verdadeira questão é: poderá alguém ditar o que é que uma mulher pode ou não pode revelar do seu corpo? Não é isso que o feminismo defende também: a liberdade e a igualdade de escolha? Existe um dress code para as mulheres, um dress code feminista? Se numa produção de cariz artístico a também ativista Emma Watson decide, por vontade própria, escolher como quer aparecer, poderemos julgá-la? Veja alguns dos comentários de apoio à atriz.



@JuliaHB1 please tell me what the proper feminist uniform is! Should I purchase more pants suits for future magazine spreads? — Candy Hearts ? (@CandyHeartsBand) 1 de março de 2017





.@JuliaHB1 you're joking aren't you? A young woman and prominent feminist embracing her sexuality and body and you demonise her? — Jamie Lambert (@JamieCollabro) 2 de março de 2017

Por Rita Silva Avelar