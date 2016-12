pub

A gala do grande concurso de maquilhadores Sephora Beauty Masters decorreu esta quinta-feira, na Sephora do Colombo (Lisboa). O concurso da Sephora, que esta edição contou com a Yves Saint Laurent como parceira, terminou então num grande evento, do qual saiu vencedora a Verónica - maquilhadora profissional da Sephora do Vasco da Gama (Lisboa), que vai representar Portugal na final mundial.



A tarde foi de animação, com uma demonstração de técnicas de maquilhagem por parte de todos os maquilhadores participantes num ambiente descontraído e elegante, com música, cocktails e muitas caras conhecidas.





