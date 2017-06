Nenhuma mulher no mundo inteiro devia passar pelo medo de o seu ‘ex’ tornar públicas imagens íntimas, sem o seu consentimento e sem que por isso seja penalizado.Foi precisamente isto que aconteceu à conhecida atriz da série The O.C., Mischa Barton.

Por essa razão, a sentença recentemente dada pelo tribunal contra Jon Zacharias, ex-marido da atriz, é uma sentença a favor de todas as mulheres, a favor do respeito, do civismo e sobretudo da igualdade. A partir de agora, Zacharias está proibido de difundir quaisquer imagens captadas durante o tempo de relação que teve com a atriz.

O processo foi aberto em tribunal por Misha Barton, na altura em que se apercebeu que o ex-marido estava a tentar ganhar dinheiro com material fotográfico explícito e vídeos com imagens íntimas suas e sem a permissão para tal.

"Misha tomou esta posição não só por ela mas por todas as mulheres e crianças. Ela quer que todos saibam que temos o direito (e o dever) de controlar o nosso corpo e decidir sobre este. Decidir se queremos (ou não) ter fotografias pessoais a circular por aí, disponíveis para que todo o mundo as veja. Se uma mulher quiser isso, muito bem para ela. Mas se não o quer, é uma decisão sua e somente sua", revelou a advogada da atriz, Lisa Bloom.