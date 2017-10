Camilla Gottlieb tem 19 anos e é a filha mais nova de Stéphanie do Mónaco e do ex-guarda-costas Jean Raymond Gottlieb, que nunca terá assumido a paternidade. O seu perfil no Instagram, que é seguido por quase 25 mil pessoas, partilha agora a vida de uma jovem que viveu até há pouco tempo no anonimato.





Uma das últimas fotos de Camilla fez sucesso nas redes sociais e atraiu atenção para o seu perfil: com o cabelo pintado de loiro e batom vermelho, as semelhanças com a avó são evidentes. Camilla vive no Mónaco.