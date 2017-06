Irina Shayk surgiu pela primeira vez em público dois meses após ter sido mãe e fê-lo em grande estilo na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes. Tal como seria de esperar, todos os olhos estiveram postos na sua excelente forma física, no entanto, numa das últimas aparições, a barriga proeminente e a descontração de Irina não passaram despercebidas.

Com esta atitude, Irina Shayk acabou por transmitir uma importante e positiva mensagem a todas as mulheres – a de que uma mulher não tem de estar fisicamente perfeita logo após ter sido mãe e a de que é a coisa mais normal do mundo ter umas formas mais redondinhas.

Na maioria das vezes, as pessoas esquecem-se de que com uma gravidez, uma mulher passa por uma série de mudanças: durante os nove meses de gravidez, durante o processo do parto e do pós-parto. Muitas são também as celebridades cuja obsessão pela imagem é tal, que fazem de tudo para reaparecerem impecáveis logo após darem à luz.

Com isto, Irina vem demonstrar que não é uma super-mulher e que depois de todas as alterações que o seu corpo sofreu, é impossível recuperar a figura em apenas 50 dias. De recordar que Irina Shayk foi mãe de uma menina, fruto do relacionamento com o ator norte-americano Bradley Cooper.







Ângela Mata