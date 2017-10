Eve Jobs tem 19 anos e é a mais nova dos três filhos que o cofundador da Apple teve com Laurene Powell. Nascida na Califórnia, Eve entrou em setembro deste ano na Universidade de Standford, seguindo assim os passos da mãe e do irmão mais velho, Reed Jobs, que está a estudar oncologia.





Embora seja uma aluna brilhante, Eve Jobs quer seguir hipismo como carreira profissional e já arrecadou prémios em competições como o Grand Prix Classic e o Longines Masters of Paris. Jennifer Gates, Jessica Springsteen e Destry Spielberg (filhas de Bill Gates, Bruce Springsteen e Steven Spielberg, respetivamente) também costumam marcar presença nestas competições.





Agora, com mais de 37 mil seguidores no Instagram, a filha de Steve Jobs partilha com o mundo alguns dos momentos do seu quotidiano: fotografias de competições, momentos com o namorado e férias com amigos.