Kate Middleton é conhecida pelo seu cabelo castanho, sempre bem cuidado. Há cerca de quatro meses, a duquesa de Cambridge surpreendeu tudo e todos ao aparecer com o cabelo mais curto, mas só agora foi revelado que, na hora do corte, decidiu doar sete centímetros do seu cabelo à Little Princess Trust, uma instituição que trabalha com profissionais para produzir perucas destinadas a crianças e jovens com cancro.