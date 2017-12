Por ocasião de uma visita oficial à Finlândia, o príncipe William fez questão de levar consigo uma carta do pequeno príncipe George dedicada ao Pai Natal.

Com ela, ficamos a saber que o futuro rei de apenas quatro anos não é assim tão exigente nos seus pedidos. Nesta carta, da lista de presentes consta apenas um ‘carro de polícia’, escrito pela mão do pequeno George. Na mesma carta é referido que, este ano, se portou bem, portanto terá direito ao seu pedido especial. A carta termina com a sua assinatura.