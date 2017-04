No dia do seu aniversário, recordamos algumas curiosidades sobre a eterna menina do filme 'ET'.

13. Sempre soube que ia trabalhar com Adam Sandler. Foi uma espécie de instinto que a fez sempre acreditar que ele era a sua alma gémea do cinema. Por isso desde os seus 20 anos que fez de tudo para o conhecer e andar com ele para que outros reparassem neles como o casal perfeito para o cinema.

11. Mostrou-se demais no programa de David Letterman em 1995, ao levantar a camisola no programa de televisão em direto. Mais tarde arrependeu-se do episódio.

8. Ofereceu um boneco de peluche do E.T. à Princesa Diana, durante o período em que andou a viajar pelo mundo a promover o filme de Steven Spielberg.

7. Aquando do casting para o filme E.T., Drew conseguiu com o seu grito numa das cenas partir a fita da cassete que estava a gravar.

5. Entrou pela primeira vez no célebre Studio 54 aos 9 anos de idade com a mãe.

2. Aos 11 teve os primeiros problemas com o álcool. Aos 12 tornou-se dependente de drogas. Aos 13 tentou o suicídio e aos 14 divorciou-se legalmente dos pais. O seu pai John Drew Barrymore, era um alcoólico violento e a sua mãe Jaid, nascida na Alemanha de pais húngaros , também havia sido uma mulher rebelde e com pouca responsabilidade para ser mãe.

Conhecemos Drew Barrymore quando tinha apenas 5 anos e interpretou a doce Gertienum do clássico filme dos anos 80, E.T. Um filme que marcou uma geração. Nascida a 22 de fevereiro, Drew Barrymore é descendente de uma família de artistas ligada ao teatro e cinema. Os pais, avós e mesmo os bisavôs são referências no mundo da representação.





A atriz teve uma infância e adolescência turbulentas e problemáticas, em que o álcool e as drogas eram frequentes, mas na idade adulta conseguiu encontrar o equilíbrio pessoal e conquistar o reconhecimento profissional.





Na fotogaleria acima selecionámos 15 curiosidades contadas pela própria Drew Barrymore no seu livro de memórias 'Wildflower'.



O livro termina de forma emotiva, com uma dedicatória aos pais. Apesar do relacionamento nunca ter sido perfeito Drew Barrymore escreveu: ‘À minha mãe Jaid Barrymore. Obrigada. Estou tão feliz por fazer parte deste planeta! E ao meu pai John Drew Barrymore. Voltaremos a ver-nos.’



Atualmente, a atriz está em destaque na nova série de humor da Netflix, Santa Clarita Diet, onde interpreta uma personagem muito peculiar. A série, que estreou no passado dia 3 de fevereiro, conta a história de um casal de agentes imobiliários que vivem uma vida trivial, em Santa Clarita, nos subúrbios de Los Angeles, com a sua filha Abby (Liv Hewson). Subitamente Sheila, interpretada por Drew Barrymore, sofre uma mudança radical e transformadora na sua vida, que vai conduzir a família para um caminho de morte e destruição... Mas com muitas gargalhadas e situações cómicas pelo caminho.

Na Netflix podemos ainda ver atriz em registos de representação, como o filme de terror que marcou o regresso do género nos anos 90 Gritos. Embora o papel de Drew Barrymore seja pequeno, é indispensável para o desenrolar da trama.

O drama Boys on the side também se encontra disponível na Netflix. Neste filme acompanhamos a história de Jane Deluca (Whoopi Goldberg), uma cantora de um bar que é despedida e encontra uma nova ocupação ao responder a um anúncio de Robin Nickerson (Mary-Louise Parker). Esta enfrenta um sério problema deseja encontrar alguém para a acompanhar numa viagem pelo o país. A meio caminho param em Pittsburgh e Holly Pulchik (Drew Barrymore), uma amiga de Jane, decide juntar-se ao grupo após uma séria briga com o seu namorado. Apesar de terem comportamentos bem distintos e temperamentos que por vezes entram em choque, elas forma uma espécie de família e apoiam-se mutuamente enquanto tentam lidar com seus fantasmas.



Mas a multifacetada atriz também participa no filme de animação Curious George, inspirado nos livros infantis com o mesmo nome. Drew Barrymore empresta a voz à professora Maggie Dunlop. A professora e os seus alunos são visitantes regulares do Museu Bloomsberry onde trabalha Ted que é amigo do macaquinho George.







Por Ângela Mata