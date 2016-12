No dia em que o ícone do cinema francês comemora 82 anos, fazemos uma retrospetiva da sua vida.

pub

Brigitte Bardot, ou ‘BB’ como ficou conhecida, encarnou na perfeição a figura de sex symbol nos anos 50 e ainda hoje a sua imagem inspira criadores de moda por todo o mundo. Ainda cedo transformou-se no ídolo de uma geração, tendo mesmo provocado na época uma revolução no mundo das mulheres.

Um dos filmes mais conhecidos de todos os tempos foi protagonizado por ela em 1956 – E Deus Criou a Mulher, do realizador e seu marido Roger Vadim.

Brigitte Bardot deixou também cedo a carreira cinematográfica, tendo deixado de fazer filmes ainda antes dos 40 anos. A sua vida ficou marcada por quatro casamentos, vários outros relacionamentos, um estilo um tanto ao quanto boémio e longe da sofisticação de Hollyood.

Hoje em dia, aos 80 anos de idade, Bardot continua a viver no sul de França, em St Tropez, dedicada a uma causa que a tem acompanhado ao longo de toda a vida, a proteção dos animais.

CURIOSIDADES:





- Nasceu em Paris, filha de Louis Bardot e Anne-Marie Bardot.

- Aos 13 anos estudou ballet no Conservatório de Paris, onde ficou 3 anos.

- BB proibiu Madonna de adaptar ao cinema a história da sua vida por esta não deixar de usar peles (Brigitte Bardot é contra o uso de peles de animais verdadeiras)

- Recusa fazer qualquer tipo de cirurgia plástica

- Em 2012, durante uma entrevista foi-lhe perguntado que atriz francesa poderia interpretá-la no cinema e a resposta foi: ‘Nenhuma. Ninguém poderá fazê-lo. O que é que lhes falta? A minha personalidade.’

- Bob Dylan diz ter escrito a sua primeira canção a pensar em Bardot

- Marie-Dominique Lelievre, autora da sua mais recente biografia, refere que personalidades da atualidade como Kate Moss, Cláudia Schiffer, Kylie Minogue e Madonna se inspiraram de uma maneira ou de outra na imagem de Bardot.

- Em 1986, vendeu as suas joias para criar a Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals