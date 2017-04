pub

Katy Perry, Heidi Klum e até o príncipe Harry fizeram parte do evento que teve lugar no Red Studios, em Los Angeles. Como qualquer grande cerimónia, também esta festa contou com atuações musicais várias. Foi o caso de Ryan Adams, Lady Gaga e Stevie Wonder. O príncipe Harry não pode estar presente fisicamente, mas fez questão de enviar um vídeo com uma mensagem para o aniversariante.