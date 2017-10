Quando, nos anos 90, se lançou com o grupo Destiny’s Child - no qual cantava ao lado de Kelly Rowland, LaTavia Roberson e LeToya Luckett - Beyoncé mal sabia que uma década depois seria um sucesso a solo. E que 20 anos mais tarde seria uma das artistas pop, e ícones de estilo, mais populares. Beyoncé Giselle Knowles-Carter celebra seu aniversário a 4 de setembro, e estas são as sete coisas que provavelmente não sabia sobre ela.



1. É a mulher com mais nomeações na história dos Grammy, e até hoje já ganhou 22 gramofones dourados, a estatueta oficial dos prémios de música, seja com as Destiny’s Child ou a solo.





2. Uma das suas influências musicais mais inspiradoras é Michael Jackson (em pequena, imitava-o) e no quinto aniversário da morte do cantor, escreveu no seu site oficial: "o Michael Jackson mudou-me, ajudou-me a tornar-me na artista que sou hoje. Obrigada, Michael".3. Na escola, as outras crianças gozam várias vezes com as suas orelhas, dizendo que eram maiores que a cabeça.

4. O nome Beyoncé foi escolhido como uma versão alternativa do segundo nome da mãe, Tina, que é Beyincé. A cantora tem origens nativo-americanas, africanas, francesas e irlandesas, e é descendente do acadiano Joseph Broussard, considerado um herói no século XVIII.

5. Em 2000, Beyoncé criou o alter-ego Sasha Fierce: na altura queria demarcar a sua própria personalidade da que tinha em palco. Dez anos depois, a maturidade e o conhecimento de si própria levaram-na a admitir que já não precisava dessa distinção.

6. Em 2007 foi capa da Sports Illustrated's Swimsuit, tornando-se na primeira mulher a fazê-lo que não fosse supermodelo ou atleta.

7. O número preferido de Beyoncé é o 4, o dia do seu aniversário, mas também o dia do aniversário de Jay-Z (em dezembro) e da mãe (em abril). Foi por isso que chamou ao seu quarto álbum de estúdio "4"; que tatuou o número em numeração romana no anelar do anel de noivado com Jay-Z e que deu à filha Blue Ivy um nome que também referencia o número.