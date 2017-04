pub

1. Faz intervalos entre os treinos









Em entrevista à Shape , Eva Mendes confessou que gosta de alternar entre corrida, sprint e descanso. O cárdio também é uma prática comum na vida da atriz, bem como os exercícios de agachamentos e o levantamento de pesos. 2. Procura encontrar tempo para o treino, mas também para o descanso





Mesmo que esteja em dia "não", Eva obriga-se a treinar para manter o seu ritmo. Além disso, o exercício é um investimento no nosso corpo e na nossa mente, segundo a atriz. Eva Mendes revela ainda que em período off treina três vezes por semana, enquanto no verão ou na preparação para algum evento, o número aumenta para cinco vezes por semana. A esposa de Gosling salienta ainda a ação potenciadora do descanso ao nível dos resultados.



3. Corre atrás dos filhos





Como sabemos, ser mãe é muitas vezes sinónimo de muita resistência e flexibilidade. Este "treino do amor" é o mais gratificante e o que permite a Eva nunca perder a forma e a boa disposição.



4. Anda sempre com uma garrafa de água





Uma pele saudável requer muita hidratação, sendo esta uma das coisas mais importantes para a atriz de origem cubana. Também é fã de suplementos de óleo de peixe e óleo de coco para manter o rosto brilhante e hidratado.



5. Come as mesmas coisas todos os dias





Eva preocupa-se em manter os mesmos hábitos alimentares para um maior controlo ao nível da escolha dos alimentos. A atriz começa o dia com ovos e pão Ezekiel, sendo que ao almoço e ao jantar opta por uma conjugação entre proteínas e vegetais. Salmão, quinoa, feijão, arroz e saladas também fazem parte da alimentação da atriz.



6. Procura satisfazer os seus apetites

Como em tudo, o importante é o equilíbrio e a moderação, e, como todas nós, Eva gosta de fast food e de doces. Afinal de contas, a felicidade também passa pelos pequenos prazeres da vida.