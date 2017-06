17 curiosidades que talvez ainda não saiba sobre a vida do ator

Começou a fumar aos 12 anos.





Para além das casas que possui em Los Angeles e Londres, tem outra no sul de França em Plan-De –La-Tour e uma ilha nas Bahamas.

Para celebrar este dia damos-lhe a conhecer1. Em 2012 entrou no livro do Guinness como o ator de Cinema mais bem pago de sempre, recebendo 75 milhões de dólares por filme.2. Nunca foi casado com a mãe dos filhos Vanessa Paradis. Foi casado duas vezes: A primeira em 1983, com a maquilhadora Lori Anne Allison, e em 2015 com a atriz Amber Heard3. Esteve comprometido 3 vezes: a primeira com Sherilyn Fenn (namorada entre 1986 1988), a segunda com Jennifer Grey (com quem saiu algumas vezes em 1989) e a terceira com Winona Ryder (namorada entre 1989 e 1993)4. Apesar de ter terminado a relação com Kate Moss em 1998, Johnny defendeu-a em público quando em 2005 a modelo foi crucificada pelos meios de comunicação ao ser apanhada a inalar droga em plena rua.5. É alérgico ao chocolate.6. Tem anéis de superstição, os quais costuma usar dois no mesmo dedo sempre que não está a gravar, com detalhes de caveiras. Segundo ele servem para o lembrar de que a vida é curta e deve ser vivida da melhor maneira possível.7. Gosta de dar autógrafos. Aquela que para muitos atores é a parte chata do seu trabalho, para Johnny Depp é apenas um extra que faz parte e do qual não se importa minimamente.8. Adora os seu cães. Chegou a ser ameaçado com 10 anos de prisão caso insistisse em ter os seu cães ilegais na Austrália, durante uma viagem que fez ainda com Amber Heard.9. É fascinado pela personagem Jack O Estripador.10. É um músico frustrado. Para quem não sabe, Johnny Depp costuma juntar-se em palco a outros músicos para os acompanhar na guitarra. Marilyn Manson é apenas um dos exemplos. Aos 16 anos chegou a estar num instituto de música, onde aprendeu a tocar guitarra e mais tarde chegou mesmo a formar o grupo The Kids. Como na época o êxito não estava a ser muito, resolveu aceitar alguns papéis no cinema como forma de sobrevivência.11. Tem em Keith Richards a sua fonte de inspiração para uma das suas personagens mais famosas – Jack Sparrow.12. Tem raízes Cherokee. A sua bisavó pertencia a esta que foi uma das mais conhecidas tribos nativas da América, daí os seus inegáveis traços exóticos.13. Quando a sua filha Lily Rose esteve gravemente doente por culpa da bactéria E.Coli, foi tão bem tratada no Great Ormond Street Hospital em Londres, que mais tarde para agradecer, o ator vestiu-se de Jack Sparrow para surpreender as crianças ali internadas e doou 1 milhão de libras à instituição.14. É também um homem empreendedor, já que possui a sua própria produtora, continua a ser dono do mítico espaço em Los Angeles The Viper Room (onde morreu o ator River Phoenix) e divide sociedade do restaurante Man Ray, em Paris, com Sean Penn e John Malkovitch.15.16. Tem 13 tatuagens espalhadas pelo corpo. A mais conhecida de todas é a ‘Winona Forever’ mais tarde corrigida para ‘Wino Forever’. Outras duas são dedicadas aos filhos, Lily Rose e Jack, e uma terceira à mãe, Betty Sue.17.