Especiais 5 regras que infringimos com Sara Prata na noite dos Emmy O que é que fizemos enquanto a atriz Sara Prata se preparava para os Emmy Awards, na Pousada de Lisboa? Desfiamos a atriz a roubar garrafas de vinho, bater às portas dos quartos e provar que quebrar as regras é (quase) sempre mais divertido do que segui-las.