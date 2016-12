pub

1. Bar UPTOWN veste-se a rigor para o Halloween





Para comemorar o Halloween, o Bar UPTOWN promove no próximo dia 31 de outubro 2 cocktails temáticos: Bloody Monday e o Poison Ivy. A música estará a cargo de Miguel Cervini, que interpretará um repertório variado de covers, das 21h às 00h. A par do evento, decorrerá ainda um concurso de máscaras, aberto ao público.

O desafio está lançado: "Be Inspired by fashion in black & orange with your halloween mask. Uptown bar waits for you to play halloween!" é o mote do bar UPTOWN, localizado no InterContinental Lisbon, para animar a noite mais assustadora do ano. No dia 31 de outubro, a partir das 19h00, o UPTWON irá apresentar 2 cocktails criados para o efeito: o Bloody Monday e o Poison Ivy. O músico Miguel Cervini fará as honras musicais, interpretando um repertório variado de covers, com voz e guitarra, a partir das 21h até às 00h.