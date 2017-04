"Ando sempre com uma lima e um cortador de cutículas na mala. Sou obcecada pelas as minhas unhas, principalmente se estiverem lascadas."

A própria Kim revelou no seu site pessoal estas 20 curiosidades. Leia-as abaixo.



1. Estala as mãos todos os dias de manhã.



2. Teve uma verruga na testa que precisou de tirar três vezes. Era da cor da pele, e toda a gente pensava que era uma borbulha .



3. Tem um aparelho de retenção permanente na parte interior dos dentes.



4. Tem seis piercings – um no umbigo, um na orelha, três no lóbulo da orelha esquerda e um na parte de cima da orelha esquerda.



6. Tem uma mancha de nascença no olho.



7. Odeia o cartão envolvente dos copos do Starbucks. Tem de sair do sítio onde está para que alguém o tire por ela, porque o barulho causa-lhe arrepios. Para ela é tão incomodativo como o som de unhas a arranhar num quadro.



8. Frequentava com a irmã Kourtney a mesma aula de espanhol no secundário, já que a mais nova teve que repetir um ano escolar.



9. Detesta coentros, mostarda e pimentos.



10. Dorme com os olhos ligeiramente abertos - o que diz assustar as pessoas.





11. Leva sempre a sua almofada e manta quando vai viajar. São indispensáveis no hotel e no avião.





12. Anda sempre com uma lima e um cortador de cutículas na mala. É obcecada pelas unhas, principalmente se estiverem lascadas.





13. Conhece o alfabeto de linguagem gestual e por isso fazia batota nos testes com os amigos.





14. Saltou de avião quando tinha 20 anos, e agora tem medo de alturas.





15. Considera-se uma pessoa engraçada, mas só no círculo próximo de amigos.





16. Já jogou ténis e por isso frequentava campos de férias com atividades ligadas a este desporto.





17. Quase foi expulsa do campo de férias de ténis por ter dado um beijo a um rapaz. O pai foi lá de propósito para ralhar com ela.





18. Quando era pequena adorava abelhas, por isso andava sempre a pegar nelas e a brincar com elas. Teve a sorte de nunca ser picada.





19. Nunca bebeu um café frio no Starbucks ou Coffee Bean.





20. Só gosta de quartos quentes e odeia quando o ar condicionada está ligado no frio. Confessa que o momento em que soube que ela e o Kanye West estavam destinados a ficar juntos, foi quando dormiu pela primeira vez na casa dele e o ar quente estava ligado.