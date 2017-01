pub

Este ano fazem precisamente 20 anos desde a morte da Princesa Diana e por isso estão já previstos uma série de eventos e acontecimentos que irão marcar a data. Diana morreu a 31 de agosto de 1997, num acidente de carro em Paris, deixando os filhos William e Harry com, respetivamente 15 e 12 anos de idade.

No Reino Unido vai mesmo passar a haver um feriado em março, como forma de celebrar exatamente aquilo que fez dela uma mulher tão amada no mundo inteiro e que lhe deu o título de ‘Princesa do Povo’. De acordo com o jornal inglês Daily Express, este feriado terá o nome de National Kindness Day.

A organização The Diana Award, criada em 1999, irá também celebrar a vida e obra da princesa com variadíssimos eventos ao longo do ano. Uma das novidades será o Legacy Award, um prémio internacional que servirá para distinguir 20 jovens de sucesso que tenham sido responsáveis por alguma mudança social positiva. Esta cerimónia deverá acontecer em maio.



Está igualmente prevista a criação de uma App - My True Selfie - que terá por objetivo encorajar jovens a partilhar a sua imagem real, partilhando as suas qualidades sem quaisquer filtros.

Também o irmão de Diana, Earl Spencer, estará envolvido na planificação de vários eventos, entre os quais uma exposição a ter lugar na sua casa de família, em Althorp, intitulada ‘Walking in Her Shoes’. Em junho realizar-se-á uma gala solidária em sua memória. Os príncipes William e Harry também marcarão presença em vários eventos, apenas ainda não são conhecidos quais.

Em Kensington Palace, antiga residência da princesa Diana em Londres, está a ser preparado um jardim em sua memória. Também aqui está prevista uma exposição com alguns dos mais fabulosos vestidos usados por Diana, como forma de celebrar o seu estilo icónico.

