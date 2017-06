No passado sábado (17 de junho), a família real inglesa voltou a reunir-se para o tradicional desfile militar Trooping the Colour. Uma homenagem aos 91 anos da rainha Isabel II. O centro das atenções foram, sem dúvida, os pequenos príncipes Charlotte e George. Kate Middleton surgiu irrepreensível com um vestido de Alexander McQueen e um chapéu de Jane Taylor no mesmo tom de rosa.

Antes da parada propriamente dita, a rainha surgiu na companhia do marido, o duque de Edimburgo, numa das carruagens, e ordenou um minuto de silêncio em memória das vítimas do recente incêndio na Greenfeld Tower, em Londres, e dos recentes atentados em Manchester e na capital britânica.

No final das celebrações a família real surgiu completa na varanda do Palácio de Buckingham, onde assistiram à colorida exibição da Royal Air Force. De recordar que Isabel II faz anos no dia 21 de abril, mas a data só e oficialmente comemorada neste dia de desfile Trooping the Colour.