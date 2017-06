Por Máxima, 29.05.2017

Tal como o casamento, também os acessórios que a Primark dedica aos noivos e aos recém-casados celebram o amor para sempre. A Primark tem os acessórios perfeitos para a festa e a lingerie certa para a noiva usar no casamento com que sempre sonhou.



Na linha Bridal para a secção Home, encontram-se objetos como canecas que dizem "My Wifey" e "My Hubs", toalhas bordadas com as palavras "Mr" e "Mrs", placas de madeira com letras em dourado a indicar onde fica a festa ? "Party this way" (€5) ? ou almofadas com mensagens românticas estampadas "happily ever after".